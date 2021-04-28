السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: أمطار على منطقة عسير



أبها 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال المع وطريب ومحايل, إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساءً.

// انتهى //

11:47ت م

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