السعودية اليوم / 1042 مستفيداً من خدمة البريد الدوائي بنجران



نجران 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

واصلت مستشفيات صحة نجران تنفيذ خدمة إيصال الأدوية لمنازل المرضى، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذه الخدمة بمنطقة نجران منذ بداية شهر رمضان المبارك 1042 مستفيداً، وذلك عبر خدمة البريد الدوائي.

وأضافت "صحة نجران" أن عدد المستفيدين من عيادات المشورة الدوائية بلغ 113 مستفيداً، وذلك خلال نفس الفترة، لافتةً إلى استفادة 540 شخصاً من حملة التثقيف الدوائي "دواؤك في رمضان" التي تم إطلاقها بالتزامن مع الشهر الكريم، بهدف تقديم المشورة الدوائية وتوعية المرضى، والرد على استفساراتهم المتعلقة بالاستخدام الأمثل للأدوية خلال شهر رمضان المبارك.

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11:44ت م

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