السعودية اليوم / جامعة الطائف تحصن 3600 من منسوبيها ضد كورونا



الطائف 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

وفرت جامعة الطائف لقاحات

وأوضح رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري أن عدد من تلقى اللقاح من منسوبي الجامعة تخطى عدد 3600 مستفيد، وذلك في جهد واضح تبذله الجامعة لتحصين منسوبيها بالكامل من أجل عودة آمنة إلى مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد.

من جهتها أبانت عميد كلية الطب دلال نمنقاني أن المراكز في الجامعة تستقبل المستفيدين على فترات صباحية ومسائية، وذلك من أجل مواكبة جهود وزارة التعليم ووزارة الصحة في تحصين الجميع.

// انتهى //

11:44ت م

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الطائف 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واسوفرت جامعة الطائف لقاحات كورونا لمنسوبي الجامعة من خلال تقديم خدمات اللقاح عبر مركزي لقاحات كورونا في المجمع الخاص بجامعة الطائف داخل المركز الطبي بالجامعة، وكذلك في مركز وزارة الصحة المقام في الصالة الرياضية بالجامعة.وأوضح رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري أن عدد من تلقى اللقاح من منسوبي الجامعة تخطى عدد 3600 مستفيد، وذلك في جهد واضح تبذله الجامعة لتحصين منسوبيها بالكامل من أجل عودة آمنة إلى مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد.من جهتها أبانت عميد كلية الطب دلال نمنقاني أن المراكز في الجامعة تستقبل المستفيدين على فترات صباحية ومسائية، وذلك من أجل مواكبة جهود وزارة التعليم ووزارة الصحة في تحصين الجميع.// انتهى //11:44ت م0063

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