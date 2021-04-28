السعودية اليوم / السودان يسجل 53 إصابة جديدة بكورونا



الخرطوم 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

سجل السودان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 53 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 33105 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2349 ، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين في البلاد بلغ 26795 حالة.

// انتهى //

11:30ت م

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الخرطوم 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واسسجل السودان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 73حالة.وذكرت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 33105 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2349 ، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين في البلاد بلغ 26795 حالة.// انتهى //11:30ت م0060

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