

حائل 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

قدمت عيادات "تطمن" في حائل خدماتها لـ 19525 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وأوضح "تجمع صحي حائل" أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 11 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

11:22ت م

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حائل 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واسقدمت عيادات "تطمن" في حائل خدماتها لـ 19525 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.وأوضح "تجمع صحي حائل" أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 11 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //11:22ت م0058

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 19500 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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