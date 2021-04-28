شكرا لقرائتكم خبر عن "هدف" يدعم 28 شهادة مهنية في السياحة والمحاسبة والهندسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 28 شهادة مهنية احترافية جديدة، لترتفع الشهادات المعتمدة في برنامج الشهادات المهنية الاحترافية إلى 106 شهادات في عدة مجالات نوعية وتخصصات مختلفة، تهدف إلى رفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل.

وتغطي الشهادات المعتمدة الجديدة عدة مجالات أبرزها: المجال السياحي والضيافة والمراجعة والمحاسبة وأساسيات الهندسة، وكذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإدارة المشاريع والموارد البشرية واحتراف التصاميم المرئية والمونتاج، كما تُقدم 17 شهادة منها بالتعاون مع وزارة السياحة، وشهادتين تمنحها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين SOCPA، كما تمنح الهيئة السعودية للمهندسين إحدى الشهادات المعتمدة.

ويتكامل برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين القوى العاملة في المجالات التخصصية والتحفيز للتطوير المهني، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل، للوصول إلى المعايير الدولية، وخلق فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال. وتأتي الشهادات المهنية استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة.

ويشترط "هدف" للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافية فقط لكل متقدم .