الصحة: ثلاثة إجراءات مهمة حال مخالطة المصاب بـ كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الصحة، الإجراءات المتبعة في حال مخالطة المصاب إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت الصحة، في سلسلة تغريدات عبر حساب “الصحة 937″، رداً على سؤال “هل هناك احتمالية الإصابة بكورونا قبل ٣ شهور من آخر إصابة؟”: إنه حسب التوصيات الحالية فإنه عند مخالطة حالة مؤكدة بمسافة أقل من مترين ولمدة تزيد عن ١٥ دقيقة يتم عمل التالي :

عزل المخالط

1- يعزل المخالط إذا ظهرت عليه أعراض لمدة ( ١٠ أيام على الأقل ) من تاريخ ظهور الأعراض عليه وينهي العزل بشرط أن تكون آخر ٣ أيام بدون أعراض.

2- يحجر المخالط لمدة ( ١٠ أيام ) من أول يوم ظهرت فيه الأعراض على الشخص المصاب أو من تاريخ أخذ العينة الإيجابية الأولى للشخص المصاب ويمكن قصر مدة الحجر إلى ( ٧ أيام ) في حال توفر نتيجة فحص مخبري ( PCR ) سلبية للمخالط أخذت بعد اليوم الرابع من بدء الحجر.

ظهور الأعراض

3- ويمكن للمخالط الاستمرار في عمله إذا لم تظهر عليه أعراض مع التزامه بتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، وفي حال ظهرت على المخالط الأعراض يعزل نفسه فوراً ويقوم بعمل مسحه للفحص المخبري.

شارك الخبر