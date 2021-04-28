الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 15 ولادة جديدة لظباء الريم في متنزه الغاط الوطني.

ظباء الريم في متنزه الغاط

وقال المركز، في تغريدة عبر “تويتر”، إن تسجيل 15 ولادة جديدة لظباء الريم في متنزه الغاط الوطني يرفع أعدادها إلى الضعفين خلال عامين”.

تحقيق التوازن البيئي

وتابع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه سيتم نقل أعداد منها خارج المسيجات لتؤدي أدوارها في التوازن البيئي”.



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