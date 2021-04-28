بالأرقام..أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

محمد الفلاح - الأربعاء 28 أبريل 2021

انخفضت أسعار الذهب في السعودية، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021، مع استقرار أسعار المعدن النفيس عالميا.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة نحو 214 ريال (57.07 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) نحو 187.25 ريال (49.93 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 160.50 ريال (42.80 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة نحو 124.84 ريال (33.29 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) نحو 6660 ريال (1776 دولارا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) 1498.03 ريال (399.47 دولار).

وتراجعت أسعار الذهب لأقل مستوى في أسبوع اليوم الأربعاء مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية قبل بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

ونزل سعر الذهب في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلى 1767.66 دولار للأوقية بحلول 0625 بتوقيت جرينتش بعدما نزل لأقل مستوى منذ 20 أبريل نيسان عند 1765.70 دولار في وقت سابق اليوم.

كما نزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1769 دولارا للأوقية.

وقفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى منذ 15 أبريل/ نيسان ما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب.

وارتفعت ثقة المستهلك ألأمريكي لأعلى مستوى في 14 شهرا في أبريل/ نيسان مع عودة المزيد من الأنشطة للعمل.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة أمام منافسيه ما يزيد من تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون الآن بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يتوقع أن يعطي دلائل عن مستقبل السياسة النقدية.

وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2933.43 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2962.50 يوم الثلاثاء.

ونزلت الفضة 1.3 بالمئة إلى 25.91 دولار للأوقية. وفقد البلاتين واحدا بالمئة إلى 1216.02 دولار.