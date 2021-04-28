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قرقاش: لقاء محمد بن سلمان يعكس منهجية الطرح وسعة الاطلاع وطموح الرؤية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

قرقاش: لقاء محمد بن سلمان يعكس منهجية الطرح وسعة الاطلاع وطموح الرؤية

رؤية خيّرة وبرنامج طموح ينقل الشقيقة إلى فضاء أرحب

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي السابق للشؤون الخارجية، على مقابلة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس الثلاثاء، مع الإعلامي عبدالله المديفر.

منهجية الطرح وسعة الاطلاع وطموح الرؤية

وقال قرقاش في تغريدة عبر “تويتر”: “توقفت ملياً عند منهجية الطرح وسعة الاطلاع وطموح الرؤية. وأعجبني بشكل خاص ردّ الأمير محمد بن سلمان بشأن سرعة التحوّل وضرورة انتهاز الفرص لتفتح آفاقاً جديدة.

رؤية خيّرة وبرنامج طموح

وتابع أنور قرقاش مشيداً برؤية المملكة 2030: “رؤية خيّرة وبرنامج طموح ينقل السعودية الشقيقة إلى فضاء أرحب ويجدد النهضة والموقع، دعواتنا بالنجاح والتوفيق”.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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