- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تراجع أسعار الذهب في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة نحو 124.84 ريال (33.29 دولار).
تراجع أسعار الذهب في السعودية
عيار 21 عند 187 ريالاً
متابعات الخليج 365 - الرياض
تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021، مع استقرار أسعار المعدن النفيس عالمياً.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 214 ريالاً (57.07 دولار).
الذهب عيار 21
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 187.25 ريال (49.93 دولار).
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 160.50 ريال (42.80 دولار).
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة نحو 124.84 ريال (33.29 دولار).
شارك الخبر
شارك الخبر