تراجع أسعار الذهب في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021، مع استقرار أسعار المعدن النفيس عالمياً.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 214 ريالاً (57.07 دولار).

الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 187.25 ريال (49.93 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 160.50 ريال (42.80 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة نحو 124.84 ريال (33.29 دولار).

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