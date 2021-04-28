افتتاح مختبر فحص كورونا في حفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

افتتح صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن وبحضور مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي أمس الأربعاء مختبر الجزيئات الحيوية PCR، بالمختبر الإقليمي وبنك الدم بصحة المحافظة ، والذي يتيح إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا “كوفيد 19”.

أحدث التقنيات عالية الدقة والتخصص

جاء ذلك بعد اكتمال تجهيزه بأحدث التقنيات عالية الدقة والتخصص، ودعمه بجميع المستلزمات اللازمة وتدريب العاملين فيه على إجراء الفحوص، واعتماده من قبل هيئة الصحة العامة ” وقاية ” ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة للتوسع في اعتماد المختبرات الطبية في القطاع العام المؤهلة والقادرة على التعامل مع فحص العينات المخبرية، وفق أعلى معايير السلامة والجودة، للكشف عن فيروس كورونا “كوفيد 19″، بهدف الوصول للحالات في وقت أبكر ومحاصرتها والسيطرة عليها.

ورفع سموه الشكر والتقدير لولاة الأمر- حفظهم الله – على ما يولونه من عناية فائقة بصحة متابعات الخليج 365 والمقيم، وبما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم سخي واهتمام كبير من قيادة البلاد – حفظها الله – والتوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة، مثمناً سموه، الجهود التوسعية والتطويرية التي تبذلها وزارة الصحة بمتابعة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن للارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة.

دعم الخدمات الصحية بالمحافظة

من جهته قدم مدير الشؤون الصحية ناصر الصافي الشكر والتقدير لسمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود على رعايته الكريمة لافتتاح مختبر الجزيئات الحيوية PCR، بالمختبر الإقليمي وبنك الدم ودعمه المستمر لتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة في ظل ما يحظى به القطاع الصحي بالمحافظة من دعم واهتمام من حكومتنا الرشيدة وبدعم مستمر من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لتأمين مختبر فحص كورونا والذي سيتيح للمحافظة سرعة فحص حالات الاشتباه وإظهار نتائج العينات خلال ساعات بعد أن كانت بالأيام دون الحاجة لإرسالها إلى مختبرات خارج المنطقة توفيراً للوقت والجهد.

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