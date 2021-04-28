الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

وزير التعليم: الشفافية والشغف والطموح في لقاء محمد بن سلمان محوره الاعتزاز بالوطن والمواطن

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ على اللقاء التاريخي لسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس الثلاثاء مع الإعلامي عبدالله المديفر.

الشفافية والشغف والطموح

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر “تويتر”: “الشفافية والشغف والطموح في لقاء ولي العهد؛ محوره الاعتزاز بالوطن والمواطن بلغة الإنجازات التي صنعت الفارق في زمن قصير، واستدعاء المستقبل قبل أوانه”.

سنواصل تحقيق الرؤية

وأضاف آل الشيخ : “سنواصل في التعليم تحقيق رؤية سموه الطموحة في تعزيز المهارات، والمنافسة عالمياً، وبناء الإنسان مصدر القوة والتمكين للوطن الغالي”.

لقاء ولي العهد كاملاً:

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