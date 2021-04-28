تجاوباً مع “المواطن”.. بلدية أحد المسارحة تنجز مطبات إسكان الحصمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

تجاوباً مع “متابعات الخليج 365”.. بلدية أحد المسارحة تنجز مطبات إسكان الحصمة

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

تجاوبت بلدية محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان سريعا مع ما نشرته صحيفة” متابعات الخليج 365” بعنوان “أهالي الحصمة: الشارع العام يحصد الأرواح ومطالبات مطبات صناعية” وأعلنت أنه تم عمل المطبات.

عنوان التقرير

الجدير بالذكر أن “متابعات الخليج 365” نشرت تقريراً بعنوان “أهالي الحصمة: الشارع العام يحصد الأرواح ومطالبنا مطبات صناعية“، والذي سلط الضوء على معاناة أهالي إسكان الملك عبدالله بالحصمة والذي أزهق أرواح أبرياء.

دور”متابعات الخليج 365”

وأشاد الأهالي بدور “متابعات الخليج 365” في رفع معاناتهم وإيصالها للمسؤول وأيضا التفاعل السريع من قبل اللجنة المشتركة وأيضا أمانة جازان ممثلة في بلدية أحد المسارحة في فترة قصيرة من نشر الخبر مثمنين هذا التفاعل السريع.

شكر الأهالي

من جانبهم قدم الأهالي إسكان الملك عبدالله بالحصمة ومرتادي الطريق العام شكرهم وتقديرهم عبر “متابعات الخليج 365” لأمانة جازان وعلى رأسهم المهندس نايف سعيدان وأيضا لرئيس بلدية أحد المسارحة المهندس عبدالوهاب سراج مباركي مثمنين جهودهم في خدمة الوطن والمواطن.



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