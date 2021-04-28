- 1/2
- 2/2
︎
.
عبر رئيس جامعة الملك سعود، بدران العمر، عن فخره واعتزازه بثقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالجامعة، وطموحه في أن تكون ضمن أفضل 10 جامعات بالعالم بحلول 2030.
وقال العمر تعقيبًا على لقاء ولي العهد: “تعتز جامعة الملك سعود وتفخر بثقة ولي العهد الأمين، في أن تكون ضمن أفضل 10 جامعات في العالم بحلول 2030”.
وأضاف: “تلبيةً لرؤية المملكة، وثقةً في قدرة الجامعة وإمكاناتها لتحقيق ذلك الطموح الذي تصبو إليه القيادة الحكيمة بهمتها العالية، وعزيمتها الرامية إلى بلوغ القمة دائما”.
وكان ولي العهد قد أكد خلال لقائه التليفزيوني، أمس، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030، أن الرؤية تخطط لأن تصبح 3 جامعات سعودية بين أفضل 200 جامعة بالعالم، وجامعة واحدة، وهي جامعة الملك سعود، بين أفضل 10 جامعات بالعالم.
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة الملك سعود يعرب عن اعتزازه بطموح ولي العهد في أن تصبح الجامعة بين أفضل 10 في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.