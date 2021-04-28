العقوبة تحول «كلاش» من الشتائم إلى الأغاني الهادفة – أخبار السعودية

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وتتحدث كلمات الأغنية عن التضحية التي قدمتها والدته له، وبالمقابل لم تجد منه سوى العقوق والتجاهل، وقد ضربت تلك الأغنية في عالم الرابر السعودي ولقيت الثناء من كافة المستمعين، ووصلت المشاهدات إلى أربعة ملايين، وكانت بداية جيدة له فتحت أمامه آفاقا، إذ شارك في العديد من المناسبات الوطنية، كما قام بتمثيل الحلقة 18 من مسلسل بيني وبينك 3 بصحبة الفنان حسن عسيري والفنان فايز المالكي، وحاز كلاش على دور البطولة بالمسلسل. وقام بعمل فيديو كليب في يوم الأم لأغنية الأم وعرض الفيديو كليب على شاشة إم بي سي وإم تي في أرابيا.
ليؤكد الكثير بأن ممارسة الفنون الجديدة ليست بالشيء المخجل ولكن العيب في استخدامها بشكل لا يليق.
Source okaz
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