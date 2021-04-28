ماذا بعد 2030؟ الأمير محمد بن سلمان يجيب (فيديو)

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أكد ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أمس (الثلاثاء)، أن عام 2040 سيكون عام المنافسة العالمية.

وأوضح الأمير محمد، خلال لقاء تليفزيوني، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، أن التخطيط مستمر لما بعد 2030.

وأشار إلى أن رؤية 2030، ستضع المملكة في موقع متقدم جدا في العالم، لكن 2040 ستكون مرحلة منافسة عالمية.

Source akhbaar24

