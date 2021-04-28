السعودية اليوم / ألمانيا تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا



برلين 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

سجلت ألمانيا 22 ألفا و231 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أنه تم تسجيل 312 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 82 ألفا و280 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين مليونين و954 ألف شخص.

// انتهى //

09:45ت م

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برلين 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واسسجلت ألمانيا 22 ألفا و231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و332 ألفا و532 حالة.وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أنه تم تسجيل 312 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 82 ألفا و280 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين مليونين و954 ألف شخص.// انتهى //09:45ت م0051

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