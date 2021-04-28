سياسي / قوات الاحتلال تعتقل اسيرين محررين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم



بيت لحم 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اسيرين محررين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد محمد صلاح " ابو الهوى" ، وخليل خالد صلاح، بعد دهم منزلي ذويهما.

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09:45ت م

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