السعودية اليوم / زلزال بقوّة 6 درجات يضرب ولاية اسام الهنديّة



نيودلهي 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

ضرب زلزال بقوة 6 درجات اليوم ولاية اسام في شمال شرق الهند .

وأوضح المعهد الأميركي للجيوفيزياء أن الزلزال وقع على عمق ضحل نسبيا بلغ 29 كيلومترا (18 ميلًا)، مجددًا مركز الزلزال في شمال ديكياجولي، في شمال ولاية اسام.

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