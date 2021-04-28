تقرير / أسر الشهداء بعسير : شهداء الوطن قدموا أنفسهم دفاعاً عن الدين والوطن والمقدسات



عسير 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

عبر عدد من ذوي شهداء الوطن البواسل، الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن ثراء الوطن الغالي في الحد الجنوبي عن فخرهم واعتزازهم بما سطره أبطال مختلف القوات العسكرية المرابطة بالحد الجنوبي من بطولات دفاعاً عن الدين والوطن والمقدسات، ودحر ميليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية وإلحاق الخسائر والهزائم الكبيرة بهم.

وسجل الشهيد وكيل رقيب حسين بن علي بن عالية الوادعي كغيره من زملائه منسوبي مركز الربوعة التابع لقطاع حرس الحدود بمحافظة ظهران الجنوب و القوات العسكرية المرابطين بالحد الجنوبي بصفة عامة العديد من الملاحم البطولية ، أروع صور البطولة والفداء في الدفاع عن دينهم ووطنهم وحماية المواطن والمقيم به ، والوقف صفا واحدا في وجه كل من يرد المساس ثراه الطاهر.

قصة الشهيد الوادعي كانت كما رواها والده، عندما تصدى ومجموعة من زملائه لعدد من المتسللين الحوثيين الذين هاجموا الدورية التي كان يقودها في أقصى نقطة على الحد الجنوبي، حيث تمكن هو وزملاؤه المرابطون الأبطال من القضاء المجموعة المتسللة من العدو، ليقوم وهو وبعض زملائه بعد انتهاء عملية المواجهة مع العدو بمسح الموقع وأثناء عملية المسح قضى نحبه شهيدا في انفجار لغم كان قد تمت زراعته من قبل المليشيات الحوثية بالموقع.

وأعرب والد الشهيد الوادعي في حديثه لوكالة الأنباء

من جانبهم عبر أبناء الشهيد رئيس رقباء هادي بن سالم الوادعي عن فخرهم باستشهاد والدهم على الحد الجنوبي بعد أن قدم روحه فداء للوطن, وأن ما سطره والدهم من مواقف بطولية وانتصارات خلال وجوده في الصفوف الأمامية لمجابهة العدو الحوثي وتمكنه من القضاء على العشرات منهم ، سيبقى عزاً وفخراً له ولأشقائه.

وأكدت والدة الشهيد رئيس رقباء مرعي عسيري أنها تعتز وتفتخر وهي تتحدث لكل من تعرف عن استشهاد ابنها، وما تسمعه من أبنائه، وهم يشاهدون صورة والدهم التي تتوسط صدر المجلس ويعاهدونه بأنهم سيسيرون على خطاه أوفياء لوطنهم وقيادتهم، وسيحرصون على حماية أمن وأمان المواطن في كل شبر من أنحاء الوطن أما بناته حنين وأنين ورنين العز والفخر عندما ينادوننا بنات الشهيد عن اغلى وطن المملكة العربية السعودية ويرددون بكل اعتزاز عشت بطلا واستشهدت بطلا با أبي.

من جهته عبر والد الشهيد الجندي سعود الأسمري عن عظيم الفخر والاعتزاز بابنه الذي استشهد وهو يدافع عن دينه ووطنه الغالي في ميدان العزة والكرامة ، مشيرا إلى أن استشهاد ابنه دفاعا عن الوطن وسام فخر له ولأسرته, مؤكدا إيمانه العميق بقضاء الله وقدره, داعياْ الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه .

فيما لفت شقيق الشهيد الجندي سعود الأسمري لما تجده أسرة شقيقه والشهداء العامة من الرعاية والاهتمام من القيادة الحكيمة ، وكذا أفراد المجتمع الذين أسهموا إسهاماً فاعلاً في رفع معنويات أسر الشهداء . سائلا الله تعالى أن يتغمد الشهداء برحمه ومغفرته وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل وحكومتها الرشيدة.

//انتهى//

05:47ت م

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عسير 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واسعبر عدد من ذوي شهداء الوطن البواسل، الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن ثراء الوطن الغالي في الحد الجنوبي عن فخرهم واعتزازهم بما سطره أبطال مختلف القوات العسكرية المرابطة بالحد الجنوبي من بطولات دفاعاً عن الدين والوطن والمقدسات، ودحر ميليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية وإلحاق الخسائر والهزائم الكبيرة بهم.وسجل الشهيد وكيل رقيب حسين بن علي بن عالية الوادعي كغيره من زملائه منسوبي مركز الربوعة التابع لقطاع حرس الحدود بمحافظة ظهران الجنوب و القوات العسكرية المرابطين بالحد الجنوبي بصفة عامة العديد من الملاحم البطولية ، أروع صور البطولة والفداء في الدفاع عن دينهم ووطنهم وحماية المواطن والمقيم به ، والوقف صفا واحدا في وجه كل من يرد المساس ثراه الطاهر.قصة الشهيد الوادعي كانت كما رواها والده، عندما تصدى ومجموعة من زملائه لعدد من المتسللين الحوثيين الذين هاجموا الدورية التي كان يقودها في أقصى نقطة على الحد الجنوبي، حيث تمكن هو وزملاؤه المرابطون الأبطال من القضاء المجموعة المتسللة من العدو، ليقوم وهو وبعض زملائه بعد انتهاء عملية المواجهة مع العدو بمسح الموقع وأثناء عملية المسح قضى نحبه شهيدا في انفجار لغم كان قد تمت زراعته من قبل المليشيات الحوثية بالموقع.وأعرب والد الشهيد الوادعي في حديثه لوكالة الأنباء السعودية "واس" عن شعوره وبأبناء وأشقاء وأسرة الشهيد بالفخر والاعتزاز لاستشهاد أبنه وهو يدافع عن الدين ومقدسات ومقومات الوطن، مضيفاً أن ما زاد من سعادته وجميع أفراد أسرته جميعا فخرهم بالرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة لأسرة الشهيد وأقاربه.من جانبهم عبر أبناء الشهيد رئيس رقباء هادي بن سالم الوادعي عن فخرهم باستشهاد والدهم على الحد الجنوبي بعد أن قدم روحه فداء للوطن, وأن ما سطره والدهم من مواقف بطولية وانتصارات خلال وجوده في الصفوف الأمامية لمجابهة العدو الحوثي وتمكنه من القضاء على العشرات منهم ، سيبقى عزاً وفخراً له ولأشقائه.وأكدت والدة الشهيد رئيس رقباء مرعي عسيري أنها تعتز وتفتخر وهي تتحدث لكل من تعرف عن استشهاد ابنها، وما تسمعه من أبنائه، وهم يشاهدون صورة والدهم التي تتوسط صدر المجلس ويعاهدونه بأنهم سيسيرون على خطاه أوفياء لوطنهم وقيادتهم، وسيحرصون على حماية أمن وأمان المواطن في كل شبر من أنحاء الوطن أما بناته حنين وأنين ورنين العز والفخر عندما ينادوننا بنات الشهيد عن اغلى وطن المملكة العربية السعودية ويرددون بكل اعتزاز عشت بطلا واستشهدت بطلا با أبي.من جهته عبر والد الشهيد الجندي سعود الأسمري عن عظيم الفخر والاعتزاز بابنه الذي استشهد وهو يدافع عن دينه ووطنه الغالي في ميدان العزة والكرامة ، مشيرا إلى أن استشهاد ابنه دفاعا عن الوطن وسام فخر له ولأسرته, مؤكدا إيمانه العميق بقضاء الله وقدره, داعياْ الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه .فيما لفت شقيق الشهيد الجندي سعود الأسمري لما تجده أسرة شقيقه والشهداء العامة من الرعاية والاهتمام من القيادة الحكيمة ، وكذا أفراد المجتمع الذين أسهموا إسهاماً فاعلاً في رفع معنويات أسر الشهداء . سائلا الله تعالى أن يتغمد الشهداء برحمه ومغفرته وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل وحكومتها الرشيدة.//انتهى//05:47ت م0043

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