السعودية اليوم / أمين منطقة الباحة يدشن حملة "ممتثل"



الباحة 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

دشن أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أمس, حملة "ممتثل"، بمشاركة المشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد, وذلك بالغنيم مول بمدينة الباحة عبر الاتصال المرئي بمشاركة رؤساء البلديات بالمنطقة.

وتهدف الحملة إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب تكثيف التوعية بأهمية الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من انتشار

وأوضح أمين منطقة الباحة أن الأمانة تهدف من خلال هذه المبادرة بمشاركة الفرق التطوعية ومنها فريق عطاء التطوعي ومجلس شباب الباحة إلى دعم المنشآت والأسواق والمحلات التجارية والمطاعم في جهودها لتحقيق أعلى درجات الامتثال وتحفيزها لرفع مستوى الشفافية والوعي والالتزام بتنفيذ التعليمات والأنظمة البلدية والصحية عبر تطوير وتحسين منظومة وآلية الرقابة والتفتيش الميداني على المنشآت.

وبين أن حملة "ممتثل"، التي أطلقتها مؤخراً وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تأتي في ظل حرص الوزارة على تعزيز ورفع درجات الامتثال للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال إطلاق حملات التأثير والإشراك المجتمعي، لتشمل الأماكن العامة والحدائق والمنتزهات، والمراكز التجارية والترفيهية، وتتضمن بث رسائلها التوعوية لتعزيز الامتثال والتقيد بالتدابير الوقائية الذاتية، ومنها: لبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي والحد من التجمعات، بالإضافة إلى توفير المعقمات والكمامات ومقاييس درجة الحرارة واللوحات الإرشادية والإشارات والملصقات الأرضية في المنشآت، والتحقق من تفعيل تطبيق (توكلنا) وإبرازه عند دخول المنشآت التجارية والمرافق العامة، وكذلك الحث على سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا عبر القنوات المعتمدة.

// انتهى //

04:11ت م

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الباحة 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واسدشن أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أمس, حملة "ممتثل"، بمشاركة المشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد, وذلك بالغنيم مول بمدينة الباحة عبر الاتصال المرئي بمشاركة رؤساء البلديات بالمنطقة.وتهدف الحملة إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب تكثيف التوعية بأهمية الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح أمين منطقة الباحة أن الأمانة تهدف من خلال هذه المبادرة بمشاركة الفرق التطوعية ومنها فريق عطاء التطوعي ومجلس شباب الباحة إلى دعم المنشآت والأسواق والمحلات التجارية والمطاعم في جهودها لتحقيق أعلى درجات الامتثال وتحفيزها لرفع مستوى الشفافية والوعي والالتزام بتنفيذ التعليمات والأنظمة البلدية والصحية عبر تطوير وتحسين منظومة وآلية الرقابة والتفتيش الميداني على المنشآت.وبين أن حملة "ممتثل"، التي أطلقتها مؤخراً وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تأتي في ظل حرص الوزارة على تعزيز ورفع درجات الامتثال للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال إطلاق حملات التأثير والإشراك المجتمعي، لتشمل الأماكن العامة والحدائق والمنتزهات، والمراكز التجارية والترفيهية، وتتضمن بث رسائلها التوعوية لتعزيز الامتثال والتقيد بالتدابير الوقائية الذاتية، ومنها: لبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي والحد من التجمعات، بالإضافة إلى توفير المعقمات والكمامات ومقاييس درجة الحرارة واللوحات الإرشادية والإشارات والملصقات الأرضية في المنشآت، والتحقق من تفعيل تطبيق (توكلنا) وإبرازه عند دخول المنشآت التجارية والمرافق العامة، وكذلك الحث على سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا عبر القنوات المعتمدة.// انتهى //04:11ت م0035

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