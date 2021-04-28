شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يكشف توقعات الأمطار خلال الـ 24 ساعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، خلال 24 ساعة القادمة من مساء اليوم الأربعاء، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على عدة مناطق.

وشملت التوقعات أجزاء محدودة ومتفرقة من منطقة الرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، ونجران، والباحة، وعسير، وجازان.

كما توقع الحصيني أمطارا غزيرة مع سيول على المرتفعات في عسير وجازان.