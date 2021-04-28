شكرا لمتابعة خبر عن "المواطن أغلى ما تمتلكه المملكة والسعودي لا يخاف"..أبرز رسائل ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حمل لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، مع الإعلامي عبدالله المديفر، رسائل عديدة، أبرزها التأكيد على اهتمام المملكة بمصلحة المواطن السعودي أولا.

وحظي المواطن باهتمام ولي العهد في حديثه الذي كان محط أنظار العالم، مساء الثلاثاء، إذ تحدث عن دراسته وصحته وسكنه ومستقبله.

وقال ولي العهد: "المواطن السعودي أغلى ما تمتلكه المملكة، وهو أعظم شيء تملكه السعودية للنجاح، وبدونه لن نستطيع تحقيق أي شيء من اللي حققناه دون اقتناعه واستعداده أن يكون جزء من هذا العمل وتحمل الصعوبات والتحديات، وبدون المواطن كل اللي نقوله يكون حبر على ورق".

ومن أبرز الرسائل التي لامست المواطنين: "دستورنا هو القرآن كان ولازال وسيظل للأبد، وكذلك ما صح عن السنة النبوية، ومنهجنا الاعتدال، ولا عقوبة على شأن ديني إلا بنص قرآني واضح".

كذلك قول سموه: "السعودي لا يخاف"، إذ أكد في رده على سؤال: "مما تخاف سمو الأمير؟" على أن الخوف غير موجود في قاموس السعوديين.

وحاز لقاء ولي العهد على اهتمام العالم بأسره وليس السعودية فقط، وذلك لما يملكه من فكر طموح، وخطط رائعة أصبحت تسهم في التحول العالمي.