اليمن.. سقوط صاروخ باليستي على حي الروضة بمأرب أطلقته الميليشيات الحوثية

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استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، فجر الأربعاء، مدينة مأرب، شرقي اليمن، المكتظة بالسكان المدنيين والنازحين، بصاروخ باليستي، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

وأفادت مصادر محلية بأن الصاروخ الباليستي الحوثي استهدف حي الروضة السكني وسط مدينة مأرب الأهلة بالسكان وفقًا لـ «العربية ».

وبحسب المصادر، فإن المعلومات الأولية تؤكد سقوط عدد من الجرحى المدنيين بينهم أطفال جراء القصف، لكن لم يتسنى التأكد من أعداد الضحايا حتى لحظة كتابة الخبر.

ومؤخراً كثفت المليشيا الحوثية من استهدافها لمدينة مأرب بعشرات الصواريخ الباليسيتة والطائرات المسيرة.