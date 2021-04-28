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تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في مصر الألف حالة لأول مرة منذ 14 يناير الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء تسجيل 1003 إصابات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ، فضلًا عن 61 وفاة.
وأضافت الوزارة في بيانها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها حتى مساء الثلاثاء ارتفع إلى 224517 حالة من بينهم 13168 وفاة.
كما أعلنت الوزارة تعافي 765 وخروجهم من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 168665 شخصًا.
Source ajel
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.. مصر تتخطى الألف إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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