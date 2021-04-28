ولي العهد: حجم صندوق الاستثمارات العامة سيكون 4 تريليونات ريال بحلول 2025

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تطرق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس (الثلاثاء)، إلى ذكر خطط صندوق الاستثمارات العامة المستقبلية.
وأكد خلال لقائه بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030، أن الإيرادات الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة لخزينة الدولة صفر، مشيرًا إلى أنه سيكون حجمه 4 تريليونات ريال بحلول 2025.
وذكر أن هدف صندوق الاستثمارات العامة هو خلق صندوق ضخم بعد 2030، وأن يكون رافدًا لإيرادات الدولة، مشيرًا إلى أن إنفاقات صندوق الاستثمارات العامة في 2020 قد بلغت 90 مليار ريال.
وقال إن الصندوق سيعمل بشكل تصاعدي ليصل إلى 3 أضعاف الإنفاقات في 2030، وسيكون قائد الإنفاق المالي خلال هذا الوقت.
Source almnatiq
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