“الأمن العام” يستعرض أبرز الجرائم التي قبض على مرتكبيها خلال الفترة الماضية (فيديو)

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استعرض الأمن العام السعودي عدداً من الجرائم التي تم ضبط مرتكبيها خلال الفترة الماضية، تمثلت جميعها في جرائم سرقة وسطو في عدة مواقع بمدن مختلفة.

وجاءت العمليات التي استعرضها الأمن العام على النحو التالي:

– مواطن ارتكب عدة جرائم سطو على محال تجارية وسرقة المبالغ المالية في مواقع متعددة.

– مواطنان و5 مقيمين من الجنسية المصرية ارتكبوا 7 جرائم تمثلت في سرقة مواد بناء من مبانٍ تحت الإنشاء في مواقع مختلفة.

– مواطن و3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ارتكبوا عدة جرائم، تمثلت في النشل والتحايل على العمالة بادعاء مساعدتهم للتعرف على أرقامهم السرية وأرقامهم البنكية ثم تبديل بطاقاتهم بأخرى.

– 3 مواطنين ارتكبوا عدداً من الجرائم تمثلت في سرقة معدات وأدوات كهربائية من منازل تحت الإنشاء ومدرستين، وقدرت قيمة المسروقات بقرابة 650 ألف ريال.

– 3 مقيمين من الجنسية السودانية وآخر من الجنسية التشادية انتحلوا صفة رجال الأمن واقتحموا منزلين وسرقوا ما بهما من مبالغ مالية ومقتنيات تحت التهديد.

– مواطنان ومواطنتان ارتكبوا 47 جريمة سرقة من متاجر الذهب والمجوهرات، من خلال التحايل على العاملين فيها والتصرف بها وبيعها لحسابهم الخاص، وقدرت قيمة المسروقات بـ 300 ألف ريال.

Source akhbaar24

