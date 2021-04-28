بعد تحولها لمرعى للحيوانات السائبة.. مطالبات بتسوير مقبرة في إحدى قرى القنفذة

︎

.



طالب أهالي قبيلة صبح بقرية الحليفة التابعة لبلدية المظيلف شمال محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، بتسوير مقبرة القرية بعدما تحولت لمرعى للحيوانات السائبة.

وقال معرف قبيلة صبح بحني الصبحي إن أهالي القرية أبدوا استياءهم من عدم تجاوب البلدية معهم بتسوير المقبرة بدلاً من تركها مكشوفة، ما أدى لانتهاك حرمة الأموات وطمسها.

وأضاف الصبحي وفقاً لـ “سبق”، أن المقبرة التي تجاوز عمرها 70 عاماً تحتاج كذلك إلى التنظيف والاهتمام، مشيراً إلى أن آباءهم وأجدادهم مدفونون بها ويحزنهم عدم الاهتمام بها.

من جانبه، أكد المتحدث باسم بلدية المظيلف عبدالغني الغامدي، أن البلدية تعمل جاهدة لتسوير المقبرة وغيرها، مبيناً أنها ستدرج ضمن خطة تسوير المقابر ضمن المشروعات المستقبلية بعد إقرارها من المجلس البلدي.

وأشار الغامدي إلى أنه سيتم خلال هذه الأيام العمل لإزالة الحشائش والأشجار والمخلفات مراعاة لحرمة الموتى حسب ما لديهم من إمكانيات، وذلك لحرص البلدية على صيانة حرمة الأموات بالمقبرة.

Source akhbaar24

