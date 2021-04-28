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الدفاعات السعودية تدمر طائرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه المملكة

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الدفاعات السعودية تدمر طائرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه المملكة

الأربعاء 28 أبريل 2021

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأربعاء، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة.

 

وقال التحالف العربي إن قواته نجحت في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه بالسعودية.

 

والأحد، أعلن التحالف العربي اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

 

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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