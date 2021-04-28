وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

والأحد، أعلن التحالف العربي اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

وقال التحالف العربي إن قواته نجحت في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه بالسعودية.

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأربعاء، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة.

شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات السعودية تدمر طائرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه المملكة والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية