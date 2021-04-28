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محمد الفلاح - الدفاعات السعودية تدمر طائرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه المملكة
الأربعاء 28 أبريل 2021
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأربعاء، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة.
وقال التحالف العربي إن قواته نجحت في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه بالسعودية.
والأحد، أعلن التحالف العربي اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.
وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.