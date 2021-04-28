موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. تشفير اجتماعات "زووم" وساعة "جارمن"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إذا كنت ممن يلجأون إلى اجتماعات زووم لتسيير الأعمال خلال فترة الجائحة، فإن الخبراء يقدمون إليك حيلة ذكية للتشفير.. تعرف عليها

طرحت شركة جارمن، ساعتها الذكية Venu 2 وVenu 2s الجديدة بمقاسين مختلفين، ووظائف متطورة وفترة تشغيل بطارية مضاعفة.

تستعد فيسبوك لتدشين تطبيقها للتدوين الصوتي in-app podcast player، يسمح من خلاله لمستخدميه بنشر تدويناتهم الصوتية عبر صفحاتهم الرسمية.



أطلقت شركة لوجيتك السويسرية، حافظة لوحة المفاتيح Combo Touch الجديدة للحاسوب اللوحي أبل آيباد برو، وتضم العديد من المزايا.

أعلنت أبل، الإثنين، عن معايير أشد صرامة لحماية خصوصية مستخدمي أجهزتها الذكية من هواتف آيفون والكمبيوتر اللوحي آي باد.



أطلقت شركة ريلمي هاتفها الذكي 8 5G الجديد، الذي يدعم شبكات الجيل الخامس.

كشفت منصة "تويتر"، الثلاثاء، عن إطلاقها تحديثا جديدا لنسختيها المكتبية والخاصة في الهواتف المحمولة، ستكون مخصصة لـ"لقاحات كورونا".

أطلقت شركة هونور هاتفها الذكي Play 5T Youth Edition الجديد، الذي ينتمي للفئة المتوسطة ويخاطب الشباب بصفة خاصة مثلما يتضح من اسمه.

كان الصوت الأنثوي الشهير لتطبيق سيري المتحدث الذكي على أجهزة أبل، هو الصوت الوحيد المتوفر لكل أجهزة أبل الذكية.

يعلن عملاق الإلكترونيات "أبل" قريبا عن تحديث جديد لأجهزتها الذكية "آيفون" و"آيباد" سيشمل تضمين أنظمة IOS 15 وأنظمة IpadOS 15.

