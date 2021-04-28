شارع الفن في أبها يجذب الأهالي بالجمال البنفسجي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها

اعتاد عدد كبير من أهالي مدينة أبها، ومن المحافظات القريبة منها وبعض زوار المنطقة، على تناول وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك في حدائق شارع الفن، والذي يتوسطه أشجار الجاكراندا الجميلة والمزروعة على الجانبين لتضفي للمكان رونقًا من الجمال البنفسجي.

أجواء جميلة:

ووثقت “متابعات الخليج 365” توافد الأهالي والزوار لشارع الفن والحدائق القريبة منه للشارع، وسط إجراءات احترازية للاستمتاع بالأجواء الجميلة التي خلفتها الأمطار على المكان الذي تكسوه الأشجار والأعشاب الخضراء.

وأثنى الأهالي والزوار على الجهات التي عملت على تهيئة المكان ليصبح من أجمل الأماكن السياحية في مدينة أبها.

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