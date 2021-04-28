شكرا لمتابعة خبر عن العنف الأسري يتفاعل مع حالة يتيم يسكن مكانًا مهجورًا دون معيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مواطن صورة لشاب يتيم بعمر الـ 17 عامًا، يسكن بعمارة مهجورة، دون معيل مناشدا الجهات المسؤولة بإنقاذه.

ودشن المواطن وسم "انقذوا مراهق يتيم يعيش بخرابة" موضحًا أنه صادفه في بداية شهر رمضان.

وأشار المواطن إلى أن الشاب تعرض للتعاطي وقام بمساعدته في العلاج، قائلا: "لكن مازال مهدد بالضياع".

من جانبه تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع الحالة، موضحا أنه جاري العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة.