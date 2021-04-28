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أوضحت الإدارة العامة للمرور أن المقطع المتداول عن وجود مخالفات لمركبات بدون لوحات بأحياء في شرق الرياض كان قبل عدة أشهر.
وأضافت الإدارة أنه تم ضبط عدد من السيارات المخالفة وجرى تطبيق العقوبات المقررة بحقهم في نظام المرور.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من “المرور” بشأن المقطع المتداول عن وجود مخالفات لمركبات بدون لوحات بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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