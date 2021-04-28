توضيح من “المرور” بشأن المقطع المتداول عن وجود مخالفات لمركبات بدون لوحات بالرياض

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أوضحت الإدارة العامة للمرور أن المقطع المتداول عن وجود مخالفات لمركبات بدون لوحات بأحياء في شرق الرياض كان قبل عدة أشهر.

وأضافت الإدارة أنه تم ضبط عدد من السيارات المخالفة وجرى تطبيق العقوبات المقررة بحقهم في نظام المرور.

Source akhbaar24

