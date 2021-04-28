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توضيح من “المرور” بشأن المقطع المتداول عن وجود مخالفات لمركبات بدون لوحات بالرياض

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6975d60cfe.jpgأوضحت الإدارة العامة للمرور أن المقطع المتداول عن وجود مخالفات لمركبات بدون لوحات بأحياء في شرق الرياض كان قبل عدة أشهر.

وأضافت الإدارة أنه تم ضبط عدد من السيارات المخالفة وجرى تطبيق العقوبات المقررة بحقهم في نظام المرور.

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Source akhbaar24


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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