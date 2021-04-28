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قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس (الثلاثاء) إن الحوثيين لهم علاقة قوية مع النظام الإيراني، ولكنهم يمنيون قبل كل شيء ولديهم نزعتهم العروبية.
وتمنّى ولي العهد خلال لقائه بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030، أن تبقى في الحوثي نزعته العروبية واليمنية، وأن يُراعي مصالحه ومصالح وطنه.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير محمد بن سلمان: الحوثي يمني قبل كل شيء ولديه نزعته العروبية التي أتمنى أن تحيا فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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