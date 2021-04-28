زيادة مخزونات النفط الأمريكية بنحو 4.319 مليون برميل

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قال مصدران في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

ووفقا لرويترز بحسب المصدرين، أظهرت البيانات أن مخزونات الخام زادت بمقدار 4.319 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 أبريل.

وانخفضت مخزونات البنزين 1.2 مليون برميل في حين هبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.4 مليون برميل. Source aleqt





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