مكة تستهلك 14 ألف ذبيحة برمضان

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في حين بلغ إجمالي عدد المواشي المذبوحة بالعاصمة المقدسة منذ بداية رمضان الحالي 14,057 ذبيحة متنوعة، وصل عدد مذبوحات الملاحم إلى 4938 ذبيحة، فيما بلغ إجمالي مذبوحات المطابخ 1566 ذبيحة.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف لـ»مكة» أن إجمالي ما ذبح من الأغنام خلال الأيام الماضية من رمضان بلغ 13,281 ذبيحة، فيما وصل عدد الجمال المذبوحة إلى 530، في حين ما ذبح من الأبقار يقدر بـ246، مبينا أن الإتلافات الكلية للأغنام وصلت إلى 104 ذبائح.
Source makkahnewspaper
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