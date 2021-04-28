25 مليار ريال فائض الميزان التجاري خلال فبراير

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سجلت المملكة العربية السعودية خلال شهر فبراير/ شباط الماضي فائض بالميزان التجاري للشهر الثامن على التوالي، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 22.1% وبزيادة تعادل 4.6 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي.

ووفقاً للتقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد، سجلت المملكة فائضاً بتجاراتها الخارجية،بقيمة 25.41 مليار ريال، مقابل 20.8 مليار ريال في شهر فبراير/ شباط من عام 2020.

وبلغ إجمالي قيمة التجارة السلعية للمملكة في شهر فبراير/ شباط 2021 نحو 106.15 مليار ريال، مقابل 106.89 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، بانخفاض طفيف 0.7%.

وارتفعت صادرات السعودية السلعية في فبراير/ شباط بنسبة 3% على أساس سنوي؛ بدعم من نمو الصادرات غير البترولية.

وبلغت قيمة صادرات المملكة 65.8 مليار ريال في شهر فبراير/ شباط الماضي، مقابل 63.8 مليار ريال في الشهر ذاته من العام 2020، على الرغم من انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 700 مليون ريال أو ما يعادل نسبته 1.4% على أساس سنوي.

فيما، انخفضت صادرات السعودية السلعية بنسبة 8.6% وبما يعادل 6.2 مليار ريال عن شهر يناير/ كانون الثاني 2021.

وفي المقابل، سجلت المملكة نمواً بالصادرات غير البترولية خلال شهر فبراير/ شباط 2021 بنسبة 16.2% على أساس سنوي، مسجلة 18.6 مليار ريال، مقابل 16 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وكانت صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما أهم صادرات المملكة غير النفطية في شهر فبراير/ شباط الماضي بزيادة بلغت 39.1% وبمقدار 1.8 مليار ريال، علماً بأنها تشكل 34% من إجمالي الصادرات غير البترولية.

وتراجعت الصادرات غير البترولية 1.5% عن الشهر السابق، وبانخفاض قيمته 300 مليون ريال.

وكانت الصين الشريك الرئيسي للسعودية في التجارة السلعية خلال فبراير/ شباط؛ حيث تصدرت الوجهات المستقبلة لصادرات المملكة بقيمة 10.6 مليار ريال، تلتها اليابان والهند بقيمة 7.7 مليار ريال و5.5 مليار ريال على التوالي.

وعلى مستوى الواردات، قلصت المملكة فاتورة السلع الواردة إليها خلال شهر فبراير/ شباط 2021 بنسبة 6.2% وبمقدار 2.7 مليار ريال على أساس سنوي.

وانخفضت قيمة واردات المملكة إلى 40.4 مليار ريال، مقابل 43 مليار ريال في شهر فبراير/ شباط من عام 2021؛ نتيجة لانخفاض أسعار السلع ولاسيما معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 27.8%، والمعادن العادية ومصنوعاتها بنحو 18.3%.