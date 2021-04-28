والدة التوأم السيامي تكشف تفاصيل إبلاغها بقرار نقلهما إلى الرياض (فيديو)

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كشفت والدة التوأم السيامي اليمني يوسف وياسين، تفاصيل رحلتهما العلاجية في الرياض لإنهاء معاناة التوأم الملتصق.

وأكدت، خلال حديثها لقناة “العربية”، أنها تلقت اتصالًا من الديوان الملكي لإبلاغها ببدء تجهيز جواز سفرها، وذلك بعدما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بنقل التوأم السيامي للرياض لعلاجهما.

وأضافت أن اليمن يفتقر إلى التجهيزات اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات المعقدة، مشيرة إلى أن الرياض تمتلك مستشفى مخصصاً لهذا النوع من العمليات.

وطالبت الجميع بالدعاء لله من أجل نجاح عملية فصل توأمها في الرياض.

Source akhbaar24

