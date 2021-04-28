ولي العهد: الغطاء النباتي خفّض العواصف الترابية بنسبة 30%.. وتدمير البيئة يضر السياحة والصحة

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تناول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس (الثلاثاء)، جهود رؤية 2030 في الحفاظ على الغطاء النباتي في المملكة.

وقال خلال لقائه بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030، إن الغطاء النباتي ارتفع خلال السنوات الأربع الماضية إلى 40%، مؤكدًا أن ذلك ساهم في انخفاض العواصف الترابية.

وأشار إلى أن تدمير البيئة يعني تضرر السياحة، كما أن ازدياد العواصف الرملية بشكل كبير سيشكل عبئًا على النظام الصحي في المملكة، مؤكدًا أن الغطاء النباتي أسهم في خفض العواصف الترابية بنسبة 30%.

Source akhbaar24

