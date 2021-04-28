ولي العهد: سيكون لدينا رؤية 2040 بعد تحقيق أهداف رؤية 2030

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إنه سيكون لدينا رؤية 2040 بعد تحقيق أهداف رؤية 2030.

وأضاف، خلال لقائه التلفزيوني، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، أن 2040 ستكون مرحلة المنافسة على مستوى العالم.

واستكمل: السعوديون قد يقلقون لكن لا يخافون متابعًا بقوله السعودي لا يخاف والخوف غير موجود في قاموسه.

كان سمو ولي العهد، أكد أن برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط، ورفع شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لما تجده رؤية المملكة 2030 من دعم كبير وعناية بالغة.