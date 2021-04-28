ولي العهد: السعودية لن تقبل بأي ميليشيات مسلحة على حدودها

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن السعودية لن تقبل بأي ميليشيات مسلحة على حدودها.

وأضاف، خلال لقائه التلفزيوني، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، أن الحوثي له علاقة قوية بالنظام الإيراني مؤكدًا أن انقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن أمر غير قانوني.

كان سمو ولي العهد، أكد أن برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط، ورفع شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لما تجده رؤية المملكة 2030 من دعم كبير وعناية بالغة.