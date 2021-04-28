ولي العهد: إيران دولة جارة ونطمح أن يكون لدينا معها علاقة جيدة

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، أن إيران دولة جارة ونطمح أن يكون لدينا معها علاقة جيدة.

وأضاف، خلال لقائه التلفزيوني، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، أن انقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن أمر غير قانوني، والحوثي في النهاية، وإن كان له علاقة قوية بالنظام الإيراني لكنه يمني وعليه أن يراعي مصالح وطنه.

كان سمو ولي العهد، أكد أن برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط، ورفع شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لما تجده رؤية المملكة 2030 من دعم كبير وعناية بالغة.