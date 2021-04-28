ضم 15 مدرسة بالقنفذة

صدر قرار مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي بضم 15 مدرسة للبنين والبنات إلى مدارس أخرى وفق ضوابط إحداث وضم المدارس. وبين الزاحمي أن ذلك يأتي انطلاقا من توجهات الوزارة وسعيها لتطوير التعليم وتحسين مخرجاته في المدارس القليلة العدد، والعمل على توفير بيئة تربوية وتعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب والطالبات، ويكون ضم المدارس من بداية العام الدراسي القادم 1443هـ، مشيدا بالدعم المتواصل للتعليم من القيادة الرشيدة ووزارة التعليم.

وأكد الزاحمي على مديري مكاتب التعليم وقادة المدارس بتنفيذ هذه القرارات قبل انطلاقة العام الدراسي القادم والاستفادة من إجازة نهاية العامة بتهيئة المدارس وتجهيزها.