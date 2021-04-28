66 إصابة في الثلث الأول من رمضان بنجران

أكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة نجران سعود آل دويس، أن عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت 185 بلاغا، خلال الثلث الأول من رمضان، بواقع 72 بلاغا للحوادث المرورية، نقل على إثرها 51 حالة، بينما 21 حالة غير منقولة نتج عنها 4 وفيات، و66 إصابة، وكذلك 113 بلاغا للحالات المرضية نقل على إثرها 75 حالة، بينما 38 حالة غير منقولة، ولم تسجل أي حالة وفيات، بينما سجلت حالتين خطيرتين و4 حالات متوسطة و107 حالات مستقرة، وتم استقبال جميع الاتصالات الواردة وتلقي البلاغات عن طريق رقم الطوارئ 997 وكذلك بلاغات تطبيق أسعفني.

سهولة الوصول

وأضاف آل دويس، بأنه يتم تسجيل المعلومات الواردة من قبل المتصل على الحالة والتأكد من سهولة الوصول لها والتنسيق في ذلك، ثم بعد ذلك يتم إرسال البلاغ الأولي للمرحل ويتضمن نوع الحالة وموقعها وسلامة الموقع، ومن ثم العودة للمبلغ لأخذ معلومات أكثر دقة عن الحالة وتزويدها للمرحل والفرق الإسعافية، والمرحل هو من يتولى ترحيل البلاغات عن طريق أجهزة المسعف الإلكتروني والتأكد من استلام وقبول البلاغ من قبل الفرقة الإسعافية، بينما المتابع يتولى متابعة التواقيت المدخلة من قبل الفرقة الإسعافية ليتم متابعة البلاغ عبر التواصل مع طالب الخدمة الإسعافية لمعرفة التطورات عن الحالة.

15 مركز إسعاف

وقال آل دويس، إن عدد المراكز بمنطقة نجران ومحافظاتها يبلغ 15 مركزا إسعافيا تضم 15 فرقة أساسية وفرقتي عناية متقدمة يوميا وعلى مدار الساعة، بينما يبلغ عدد السيارات بالمراكز 33 سيارة إسعاف متكاملة.

وحول الخدمات الإسعافية التي يقدمها الهلال الأحمر قال المسؤول عن الاتصال المؤسسي بنجران عبدالرحمن آل قميش، «من الخدمات الحديثة تطبيق أسعفني ومن أهم مميزاته أنه يتكون من 6 لغات مختلفة لاستقبال بلاغات طلب الخدمة الإسعافية عبر الهواتف الذكية لتقديم أفضل الخدمات في جميع مناطق المملكة، ومن خلاله يتم إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال واستدعاء فرقة إسعافية، وكذلك طلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره».

بلاغات هلال نجران

185 بلاغا

72 حادثة

113 حالة مرضية

4 وفيات حوادث

66 إصابة حوادث

2 حالة خطرة مرضية

4 حالات متوسطة

107 حالات مرضية مستقرة