

الرياض 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص برفقته طفلان، يقومون بتفريغ محتويات أحد صناديق جمع الملابس التابعة لمؤسسة خيرية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تمكن شرطة المنطقة من تحديد هويتهم، وهم أب وطفلاه من الجنسية الباكستانية، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى قيامه بذلك مستغلاً طفليه، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

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02:19ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة الرياض : إيقاف شخص قام برفقة طفليه بتفريغ محتويات أحد صناديق جمع الملابس التابعة لمؤسسة خيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.