السعودية اليوم / مركز لقاحات كورونا بالخرج يواصل استقبال المستفيدين خلال رمضان



السيح 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

يواصل مركز لقاحات

وجُهز المركز بمقره في مبنى لجنة التنمية الاجتماعية بمركز اليمامة شمال مدينة السيح، بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

ويستقبل المركز المواطنين والمقيمين من الساعة 8 مساءً وحتى 2 صباحاً ، لتلقي لقاح كورونا ويحصل كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 75 سنة على "خدمة أولوية" التي تمكنهم من التطعيم السريع دون تسجيل موعد أو انتظار.

// انتهى //

02:12ت م

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السيح 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واسيواصل مركز لقاحات كورونا بالخرج، خلال شهر رمضان المبارك، استقبال المستفيدين من المواطنين والمقيمين، للحصول على لقاح "كورونا" وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية ووقائية.وجُهز المركز بمقره في مبنى لجنة التنمية الاجتماعية بمركز اليمامة شمال مدينة السيح، بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.ويستقبل المركز المواطنين والمقيمين من الساعة 8 مساءً وحتى 2 صباحاً ، لتلقي لقاح كورونا ويحصل كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 75 سنة على "خدمة أولوية" التي تمكنهم من التطعيم السريع دون تسجيل موعد أو انتظار.// انتهى //02:12ت م0018

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