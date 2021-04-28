شكرا لقرائتكم خبر عن سمو وزير الداخلية مغرداً: «السعودي لايخاف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غرّد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بقوله: "السعودي لايخاف (محمد بن سلمان بن عبدالعزيز)"

ويأتي تعليق سمو وزير الداخلية، إشارة إلى حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في لقائه عبر القناة السعودية، مع الإعلامي عبد الله المديفر، الذي اختتمه برسالة إلى المواطنين.

وقال سمو ولي العهد في رسالته للمواطنين: «هدفنا الاستمرار فى تحقيق المكتسبات، وسيكون لدينا رؤية 2040 بعد تحقيق أهداف رؤية 2030»، مضيفاً: «السعودي لا يخاف والخوف غير موجود في قاموسه».