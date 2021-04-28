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سمو وزير الداخلية مغرداً: «السعودي لايخاف» 

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الدمام - شريف احمد - غرّد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بقوله: "السعودي لايخاف ( بن عبدالعزيز)"

ويأتي تعليق سمو وزير الداخلية، إشارة إلى حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في لقائه عبر القناة ، مع الإعلامي عبد الله المديفر، الذي اختتمه برسالة إلى المواطنين.

وقال سمو ولي العهد في رسالته للمواطنين: «هدفنا الاستمرار فى تحقيق المكتسبات، وسيكون لدينا رؤية 2040 بعد تحقيق أهداف رؤية 2030»، مضيفاً: «السعودي لا يخاف والخوف غير موجود في قاموسه».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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