شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 108 منشآت تجارية بجدة في يوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة محافظة جدة، أمس الأول، 108 منشآت تجارية مخالفة للإرشادات والتدابير الاحترازية الوقائية، وفق جولات ميدانية نفذتها الأمانة بمشاركة عدد من الجهات المعنية بلغت 4314 جولة في نطاق 19 بلدية فرعية، رصدت خلالها 141 مخالفة. وأكدت الأمانة مواصلة جهودها للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور المواطن والمقيم من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.