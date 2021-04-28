شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة مصاب بصعق كهربائي في جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية الطبي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان من إيقاف نزيف حاد لمصاب بعد تعرضه لصعق كهربائي وسقوطه من ارتفاع عالٍ. وذكرت صحة جازان أن المصاب حضر لقسم الطوارئ بالمستشفى بعد تعرضه لصعق كهربائي أدى إلى سقوطه من ارتفاع عالٍ تسبب في حدوث حروق بالجسم وإصابة بالغة في الكبد ونزيف داخلي حاد، بالإضافة إلى تهتك لجدار الشريان الأورطي في الصدر أدى إلى حدوث تمدد زائف للشريان الأورطي.

وأفادت بأن الفريق الطبي قام بنقل المصاب بشكل عاجل إلى وحدة الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية لعمل قسطرة لشرايين الكبد وإقفال الشرايين المسببة للنزيف باستخدام أدوات خاصة، وكذلك عمل دعامة داخلية للشريان الأورطي لإيقاف النزيف وعلاج التمدد الزائف، وتكللت العملية بالنجاح -بفضل الله- وحالته مستقرة.